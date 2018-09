Convorbirea lui Iisus cu Nicodim Noaptea pe ascuns vine la Iisus, ca sa si ,,lumineze" mintea, Nicodim, un fruntas al iudeilor, al carui nume inseamna ,,cuceritorul poporului". Facea parte din Sinedriu, care judeca orice problema de drept religios, dupa Legile lui Moise: Tora. Era un rabin iscusit si cunostea foarte bine problemele poporului asuprit. Facea parte din tagma fariseilor, care erau scrupulosi si atenti la orice cuvant, sau gest facut de cineva impotriva Talmudului. Se ferea de ochii ,,lumii" si nu voi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

