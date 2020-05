Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Ludovic Orban a avut astazi o convorbire telefonica cu cancelarul federal Angela Merkel, la initiativa inaltului oficial german.Cei doi sefi de guvern au evocat, cu acest prilej, relatiile speciale, cu caracter strategic, dintre Romania si Germania, si au convenit asupra continuarii eforturilor…

- Conform libertatea.ro, relația tensionata dintre Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și premierul Ludovic Orban, ar produce haos și incertitudine in domeniul sanatații. Cei doi politicieni ai PNL ar avea viziuni diferite cu privire la purtarea maștii de protecție. Mai precis, conform surselor guvernamentale,…

- "Violeta Alexandru și Rareș Bogdan incearca sa pacaleasca opinia publica, din nou, jucand rolul polițistului bun și polițistului rau. Ce nu ințeleg acești reprezentanți ai puterii este ca ne-am prins ca amandoi sunt "polițiști" și textele lor patetice și narcisiste nu mai prind la populație.…

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania. Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu noul ministru al Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, si a discutat cu acesta despre situatia minoritatii romane din tara vecina, dar si despre faptul ca Romania sustine aspiratiile euro-atlantice ale Ucrainei.…