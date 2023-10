Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cerut duminica o crestere considerabila si imediata a fluxului de ajutor umanitar in Fasia Gaza, dupa ce Israelul a extins operatiunile militare ca raspuns la atacul Hamas din urma cu trei saptamani, informeaza AFP, citat de Agerpres."Presedintele a subliniat necesitatea…

- Presedintele american, Joe Biden, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute ca Fasia Gaza, sub asediu, va beneficia de un "flux continuu" de ajutor umanitar, a informat Casa Alba, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- ”Primele 20 de camioane” cu ajutor umanitar vor intra in Gaza „in urmatoarele 24 pana la 48 de ore”, e estimat presedintele SUA, Joe Biden, potrivit AFP. „Am primit promisiunea israelienilor si a presedintelui egiptean ca aceasta trecere va fi deschisa. Drumul a trebuit sa fie reparat, era in stare…

- Președintele american, Joe Biden, a declarat ca omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, cu care tocmai a discutat a „acceptat" sa „lase cel mult 20 de camioane sa treaca" granița pentru a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Joe Biden a cerut miercuri Israelului sa respecte "legile razboiului" in raspunsul sau la atacul fara precedent lansat sambata din Fasia Gaza impotriva teritoriului sau de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza News.ro."Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus (premierului israelian…

- Președintele SUA, Joe Biden, anunța ca americanii vor da un ”raspuns covarșitor” teroriștilor Hamas din Fașia Gaza. Biden a explicat ca Israelul are toata dreptatea sa raspunda teroriștilor și sa declanșeze un razboi extrem de dur.”Hamas simbolizeaza cea mai rea parte a terorismului! Hamas simbolizeaza…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.