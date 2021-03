Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in pregatirea Summitului NATO din acest an si in contextul procesului de reflectie privind viitorul NATO (NATO 2030).



Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti demnitari au accentuat importanta avansarii, in perioada urmatoare, a discutiilor la nivel aliat in ceea ce priveste consolidarea rolului si profilului Aliantei, sustinand viziunea comuna pentru o Alianta mai puternica si mai eficienta la orizontul anului 2030.



In acest…