Mai multe persoane care protesteaza impotriva restricțiilor COVID-19 au parasit Parisul duminica dimineața și s-au indreptat spre Bruxelles, au declarat protestatarii pentru Reuters. In jur de 150 de mașini se adunasera intr-o parcare din nordul capitalei din Villepinte. Planul lor era sa se opreasca in afara orașului nordic Lille și sa se indrepte spre capitala Belgiei dupa aceea. Sambata, convoiul de protestatari au patruns in centrul Parisului. Au blocat traficul in jurul Arcului de Triumf și pe Champs Elysees, in timp ce poliția tragea cu gaze lacrimogene. Protestatarii, cu mașini, rulote,…