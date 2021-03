Convertirea peste noapte a fățarnicei creștine Rovanița la „zona de libertate LGTBIQ” a lui Cioloș A fost o perioada in guvernarea Ponta cand iți era teama sa mai deschizi frigiderul sau o cutie de conserva ca sa nu apara Rovana Plumb. Era tot timpul pe sticla televizorului. Vorbea despre totul și despre nimic. Pupa icoanele mai ceva ca o calugarița de la manastirea Putna. Se inchina pana se aprindeau luminile pe crucea de la Caraiman. Se dadea cu capul de sfinți pana bateau clopotele in dunga. Se inchina la moaște mai ceva decat calugarii de pe Muntele Athos. Și, tot timpul, saruta mana prelaților ca un copil cand este impartașit. Și-a pus sorț și boneta ca sa pregateasca sarmale la Sfanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gusa, care conduce Federatia Romana de Judo din 2017, a fost reales, miercuri seara, in functia de presedinte pentru un nou mandat de patru ani in cadrul Adunarii Generale Ordinare si de Alegeri desfasurate la Hotelul Piatra Mare din Poiana Brasov. Presedintele in exercitiu a fost votat…

- Presedintele american Joe Biden a facut apel vineri la combaterea "abuzurilor economice" ale Chinei, la acest capitol continuand practic linia predecesorului sau Donald Trump, in primul mare discurs de politica externa, sustinut la Conferinta de Securitate de la Munchen, desfasurata in format online,…

- Propunerea a fost avansata de ministrului Stelian Ion și avizata de premierul Florin CițuRazvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit in ianuarie 2013 agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, fiind demis in 2018 dupa ce a intrat in conflict cu Liviu…

- Propunerea a fost avansata de ministrului Stelian Ion și avizata de premierul Florin CițuRazvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit in ianuarie 2013 agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, fiind demis in 2018 dupa ce a intrat in conflict cu Liviu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul va prezenta, miercuri, un buget alternativ și a susținut ca abordarea din bugetul pregatit de Guvern este greșita. "Avem in fața numai austeritate, taieri de pensii, de salarii și disponibilizari", a spus el.

- „Intenționam in perioada urmatoare, pana definitivam ceea ce inseamna procedurile legale in ceeaa ce privește inființarea unor filiale ale universitaților din București și Universitatea din Iași”, a declarat președintele CJ Vrancea, Catalin Toma, contrazis imediat de fostul președinte al CJ Vrancea,…

- Anuntul privind colaborarea dintre CNSRL-Fratia si PSD a fost facut chiar pe pagina oficiala a PSD. „Presedintele PSD Viorica Dancila a semnat miercuri, 6 noiembrie 2019, un acord de colaborare cu CNSLR FRATIA, la sediul PSD. Viorica Dancila considera ca aceasta colaborare este una foarte utila deoarece…

- Mesajul a fost transmis la finalul saptamanii trecute, lasand Rusia in poziția de ultima mare putere care nu l-a felicitat pana la acest moment pe președintele ales al SUA.In mesajul lui Xi Jinping se subliniaza ca promovarea unei dezvoltari sanatoase și stabile a relațiilor dintre China și SUA este…