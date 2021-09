Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Coman este Miss Supranational Europe 2018 și se afla in vizorul oamenilor legii dupa ce fostul ei iubit, afaceristul Adrian Petru Luca, a acuzat-o ca l-ar fi otravit. De asemenea, tanara nu se poate lauda nici pe departe cu un trecut tocmai curat, istoricul ei fiind patat din cauza ca numele…

- Afaceristul a povestit anchetatorilor ca, la inceputul lunii septembrie a anului 2020, ar fi inceput sa se simta foarte rau, așa ca a apelat la medici pentru a vedea care ar putea fi diagnosticul. In urma unui set de analize, barbatul a aflat ca avea o mare cantitate de mercur in sange. A inceput un…

- Intre prințul Albert de Monaco și soția lui, Charlene, lucrurile par sa nu mearga chiar atat de bine precum incearca sa para. Recent, moștenitorul Coroanei a fost surprins la un eveniment de caritate alaturi de nimeni alta decat fosta sa amanta, dar și de fiul acestora, toate astea in timp ce soția…

- Vica Blochina, fosta amanta a lui Pițurca, are probleme mari. Aceasta a primit o lovitura dura de la tribunal. Este vorba despre apartamentul cumparat de Victor Pițurca in urma cu 14 ani. Vica Blochina este distrusa Vica Blochina este distrusa. Acesta a primit recent o grea lovitura. Blondina a ramas…

- Imaginile cu un salariat roman care invața un muncitor din Nepal cum sa fure benzina de la locul de munca au fost inregistrate la Galați. Galațeanul ii explica procedura asiaticului in timp ce transfera benzina furata in bidoane de plastic. „No problem, little benzin”, este concluzia galațeanului.

- Justyna Gradek știe foarte bine cum trebuie sa-l faca gelos pe Alex Bodi dupa desparțire, așa ca tanara vrea sa-i arate cum imediat poate sa ajunga in brațele altui milionar roman. Ei bine, e vorba chiar de Radu Maricuța, iar ea deja il urmarește pe Instagram.

- Presupusa amanta a lui Laurențiu Reghecampf, Florentina Raiciu, se bucura din plin de viața, departe de scandalul momentului, și anume, posibilul divorț dintre antrenorul roman și soția acestuia, Anamaria Prodan. Florentina Raiciu a facut spectacol la mare Astfel ca tanara se distreaza de minune la…

- Dorin Damir este cosiderat unul dintre locotenenții oligarhului care in ultimii ani in care a deținut puterea totala in Republica Moldova. El este acuzat de fals și dubla identitate prin complicitatea organelor statului. In cadrul aceleiasi operatiuni, a fost reținut și șeful Inspectoratului de Politie…