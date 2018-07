Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian SEVERIN Președintele vegheaza la respectarea Constituției. Așa spune legea fundamentala (art 80.2). Acesta este unul dintre rolurile sale principale. Pentru a da eficiența acestei prevederi constituționale Președintele are cel puțin trei atribuții: sa intervina ca mediator intre stat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, dupa publicarea motivarii deciziei CCR privind revocarea sefei DNA, este nevoie de o dezbatere ampla la care sa participe toti cei interesati, pentru ca motivarea aduce la suprafata mai multe intrebari ale caror raspunsuri sunt esentiale pentru arhitectura…

- "Sase judecatori romani au instrumentat o decizie care imbraca caracterul unei lovituri de stat si care pune in pericol democratia Romaniei si care afecteaza Constitutia Romaniei. In urma analizei pe care am facut-o asupra minutei prezentate public de Curtea Constitutionala in cadrul conflictului…

- Fostul premier Dacian Ciolos, fondatorul partidului Miscarea Romania Impreuna, reactioneaza dur la decizia prin care Curtea Constitutionala il obliga pe presedintele Iohannis sa semneze revocarea sefei DNA."In ultima perioada am avut o serie de dovezi ca instituțiile statului sunt disfuncționale.…

- Mai multe comunitați online fac apel la cetațeni pentru ca aceștia sa iasa in strada in urma deciziei CCR. Comunitatea Corupția Ucide avertizeaza ca hotararea transforma Romania intr-o republica parlamentara, fara a mai recurge la un referendum. Mai multe comunitați online fac apel la cetațeni sa iasa…

- Forte aeriene din Romania, Bulgaria, Italia si Lituania participa, in perioada 30 mai - 8 iunie, pe teritoriul Bulgariei, la exercitiul intitulat 'C-27J European Spartan Exercise' (Balkan Spartan), a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Sofia, transmite BTA, informeaza Agerpres.La exercitiu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta pe 19 iunie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarii Legii privind organizarea referendumului, au precizat luni pentru AGERPRES oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis pe 18 mai Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate…

- Opozitia a sesizat CCR in legatura cu legea finantarii partidelor politice Deputatii PNL si USR au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la legea referitoare la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale. Semnatarii documentului sustin ca actul normativ încalca mai…