- Conturile Primariei Capitalei sunt blocate, marți, de omul de afaceri Costica Constanda pentru o datorie de circa 120 milioane de euro. Pana la rezolvarea situației, Primaria Capitalei nu mai poate face plați pentru investiții, ci doar pentru cheltuieli de funcționare. Primarul general, Nicușor Dan,…

- Bucureșteni vor plati taxe și impozite mai mare, incepand cu anul 2023, o ședința in acest sens fiind programata joi, la Primaria Capitalei. Nicușor Dan a convocat consilierii CGMB pentru a vota majorarea taxelor și impozitelor locale. De la 1 ianuarie 2023, locuitorii Capitalei ar putea plati cu 5,1%…