In luna aprilie, impreuna cu Goldman Sachs, Apple lansa conturile de economii Apple Card Saving, care ofereau si ofera in continuare un randament anual de 4,15%, mult peste medie. Dobanda avantajoasa se pare ca a atras un mare numar de clienti, desi serviciul este disponibil, deocamdata, doar in Statele Unite. Valoarea totala a depunerilor in aceste conturi a trecut de 10 miliarde de dolari, anunta Apple. Compania americana mai spune si ca 97% dintre clienti au ales sa depoziteze automat in contul de economii banii din Daily Cash, serviciul de cashback atasat la Apple Card. In mod automat, toate…