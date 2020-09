Contul de Twitter al premierului indian Narendra Modi a fost piratat Contul de Twitter al premierului indian Narendra Modi a fost piratat, a anuntat joi reteaua sociala care a afirmat ca ''ancheteaza activ'' asupra cazului, informeaza AFP. Tweet-uri au fost trimise de pe contul premierului indian, solicitand donatii caritabile in criptomoneda. Aceste mesaje au fost intre timp retrase. "Suntem constienti de aceste fapte si am luat masuri pentru a securiza contul piratat. Anchetam activ asupra acestor fapte", a declarat un purtator de cuvant al Twitter. Platforma de social media a afirmat ca nu are cunostinta despre deturnarea altor conturi. In iulie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

