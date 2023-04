Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk și un grup de experți in inteligența artificiala și directori din industrie cer o pauza de șase luni in dezvoltarea unor sisteme mai puternice decat recent lansatul GPT4 de la OpenAI, intr-o scrisoare deschisa in care invoca potențialele riscuri pentru societate și umanitate, noteaza Reuters.…

- Toata lumea vorbește despre ChatGPT, cea mai noua și mai stralucitoare “jucarie”, o tehnologie revoluționara, care promite ca va ușura enorm diferite activitați profesionale, dar, care reprezinta și o mare amenințare in același timp. Se preconizeaza ca inteligența artificiala va inlocui complet poziții…

- Site-ul Libertatea scrie ca de 1 martie, intr-o operațiune de PR, prim-ministrul Nicolae Ciuca și-a prezentat „noul consilier onorific, primul proiect 100% romanesc de inteligența artificiala”. L-a botezat ION. „Trecem peste ideea ca premierul Ciuca putea ști ca mulți romani, din țara și din strainatate,…

- Premierul a anunțat in ședința de Guvern un proiect care are rolul de a informa in timp real Executivul cu privire la propunerile, problemele și dorințele romanilor, prezentand primul consilier guvernamental ccare folosește inteligența artificiala.

- Una dintre cele mai prestigioase reviste de nuvele SF din SUA, Clarkesworld, a anunțat ca nu va mai primi povestiri pentru publicare de la debutanti dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de texte care erau scrise de fapt de programe de inteligența artificiala precum ChatGPT.

- Cine va fi primul care va combina inteligența artificiala și cautarea pe internet? Daca Microsoft a luat-o inaintea jocului pariind miliarde de dolari pe ChatGPT, rivalul Google tocmai a ripostat lansand Bard, propria sa IA pentru a o integra in motorul de cautare. Generarea textului sau a imaginilor…

- Un copywriter din Marea Britanie, pe numele sau Henry Williams, a fost uimit de capacitatea ChatGPT, un program care utilizeaza inteligența artificiala, de a elabora un articol pentru care acesta solicita 600 de euro, relateaza The Guardian.

- In ultima perioada, o noua aplicatie face furori in randul tinerilor. ChatGPT este un model de inteligenta artificiala la care elevii si studentii apeleaza pentru a-si rezolva temele fara a depune niciun efort. Pentru a intelege care este situatia in Sibiu, reportaerii oradesibiu au vorbit cu mai multi…