Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, a fost intregistrat in timp ce lovea doua femei, in curtea manastirii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Oamenii de stiinta sustin ca au gasit prima dovada directa ca persoanele cu depresie au o capacitate redusa de eliberare a serotoninei in creier. Descoperirile confirma ideea ca un raspuns scazut al serotoninei ar putea juca un rol important in depresie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- NASA va anunța joi o „descoperire majora" pe Marte, potrivit BFMTV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP…

- Liderul rus il evoca adesea pe Ivan Ilin, un filozof care i-a laudat pe Mussolini și Hitler, dar analiștii sunt imparțiți in ceea ce privește propria ideologie a lui Putin, scrie Al Jazeera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Republica Moldova a fost lovita de un razboi ”perfid, definit ca unul hibrid, iar efectele sale risca sa duca la falimentarea statului”, declara fostul premier de la Chișinau,Vlad Filat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Banca Centrala Europeana va actiona cu mai multa fermitate decat se estima anterior pentru a tine sub control inflatia record, chiar daca zona euro cade prada recesiunii, conform unui sondaj realizat in randul economistilor, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a cerut, marți, raport suplimentar pentru eliminarea creșterilor salariale pentru parlamentari: „pentru a indrepta o eroare majora facuta de colegii de la Senat”. „Un festival al ipocriziei”, a catalogat liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu. Fii…

- Ministrul energiei Virgil Popescu a declarat la DIGI24 ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Astfel, prețul va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. Fii la curent cu cele mai…