Controlul exportului de vaccinuri: UE renunţă să includă Irlanda de Nord Bruxellesul a informat vineri ca renunta sa includa Irlanda de Nord in mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anuntat mai devreme in cursul zilei, dupa vehemente critici britanice reprosandu-i ca este pe cale de a compromite acordurile incheiate in cadrul Brexitului privind insula Irlanda, transmite AFP. "In cadrul finalizarii acestei masuri, Comisia se va asigura ca protocolul Irlanda/Irlanda de Nord nu este afectat", a scris executivul european intr-un comunicat. Contrar intentiei sale initiale, Comisia "nu declanseaza clauza de salvgardare", ceea ce i-ar fi permis sa deroge in mod… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jens Spahn, ministrul german al Sanatatii, a declarat marti ca Europa ar trebui sa aiba o „cota-parte echitabila” de vaccinuri si ca sprijina propunerile Uniunii Europene de a limita exporturile de vaccinuri, potrivit Reuters. Spahn a declarat pentru ZDF: „Pot intelege ca exista probleme de…

- Laboratorul farmaceutic american Merck a anuntat luni ca-si intrerupe activitatea cu privire la doua vaccinuri candidate impotriva covid-19 - dintre care unul dezvoltat impreuna cu Institutul francez Pasteur -, apreciind ca acestea nu sunt mai eficiente decat cele dezvoltate de catre alte societati…

- Spania da un ultimatum Marii Britanii in vederea evitarii unui Brexit dur in Gibraltar și amenința ca inchide frontiera, la 1 ianuarie Spania da un ultimatum de 72 de ore Regatului Unit, in vederea evitarii unei restabiliri a unei frontiere fizice intre teritoriul spaniol si enclava britanica Gibraltar…

- Ceea ce era cel mai rau s-a evitat prin semnarea acestui compromis istoric, in urma unor negocieri ostile, un compromis care permite evitarea unei aparitii bruste a unor bariere comerciale costisitoare si inchiderea apelor britanice pescarilor francezi incepand de la 31 decembrie, la ora locala 23.00…

- Londra si Bruxellesul au incheiat in Ajunul Craciunului un acord comercial post-Brexit istoric, la patru ani si jumatate de la referendumul Brexitului, cu doar o saptamana inainte de divortul definitiv, un acord salutat de catre liderii politici.

- Surse politice precizeaza ca Francisc Toba, ales pe listele AUR, ar fi scris catre Comisia de validare ca nu renunța la mandatul de parlamentar și ca „orice alt document care vi se pune la dispoziție este...

- Moderna anunța analiza eficacitații primare in Faza 3 a Studiului COVE pentru vaccinul sau COVID-19 și ca depune, astazi, 30 noiembrie 2020, documentele pentru aprobarea utilizarii de urgența de catre FDA in Statele Unite. Punctele cheie ale comunicatului Moderna sunt urmatoarele: Aceasta analiza a…

- Marea Britanie trebuie sa pastreze, dupa Brexit, controlul asupra legilor sale, a comerțului și a apelor sale și nu își va schimba poziția în aceste privințe, a avertizat duminica negociatorul britanic David Frost, înaintea unui nou ciclu al negocierilor cu Bruxellesul asupra viitoarelor…