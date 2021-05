Echipele Aparegio Gorj vor incepe in perioada urmatoare o noua acțiune de verificare a brașamentelor la apa in Ranca. Vor fi verificate toate construcțiile existente in zona turistica montana Ranca și care beneficiaza de apa de la rețeaua publica. Este greu de crezut ca mai sunt construcții care sa nu fie racordate la rețea, insa nu se știe daca toate branșamentele sunt și legale. „Zona Ranca are un potențial imens și trebuie sa ofere turiștilor condiții de calitate. Pentru aceasta este nevoie de investiții permanente in infrastructura, iar fondurile pot fi asigurate prin achitarea in mod just…