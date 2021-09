Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei i-a pus sub controlul judiciar pe cei patru barbati acuzati de agresarea unui activist de mediu si a doi jurnalisti care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Control judiciar pentru cei patru agresori care au lovit un jurnalist si doi activisti ce realizau un documentar despre taierile ilegale de arbori din paduri.Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 18.09.2021 s a dispus punerea in miscare…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei anunța ca a plasat sub control judicir patru persoane, in urma agresarii intr-o padure din Suceava a unui activist de mediu și a doi jurnaliști. „La data de 18.09.2021 s-a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de 4 inculpați cercetați…

- UPDATE – Patru barbati, cu varste cuprinse intre 24 si 44 de ani, au fost retinuti in urma agresarii a doi jurnalisti si a unui activist de mediu care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit sursei…

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 24 si 44 de ani, au fost retinuti in urma agresarii a doi jurnalisti si a unui activist de mediu care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit sursei citate,…

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 24 si 44 de ani, au fost retinuti in urma agresarii a doi jurnalisti si a unui activist de mediu care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit sursei citate,…

- Ancheta de amploare in Romania dupa ce un activist de mediu si doi jurnaliști au fost batuti crunt in județul Suceava. S-a intamplat in timp ce acestia filmau un reportaj despre taierile ilegale de paduri.