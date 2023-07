Managementul Societatea Romana de Televiziune (SRTV) a decis sa cerceteze cum au fost cumparate drepturile de difuzare a evenimentelor sportive in ultimii 9 ani. Demersurile au luat amploare dupa ce au fost sesizate mai multe cazuri in care reprezentanți ai companiei ce activeaza in Departamentul de Sport, responsabili de negocierea și achiziționarea drepturilor TV, ar fi refuzat inițial contractarea unor competiții sportive ofertate de European Broadcasting Union (EBU), dar ulterior le-au cumparat de la operatori privați din Romania la prețuri mult mai mari decat cele inițiale, conform Agerpres.…