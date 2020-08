Inspectorii Administrației Bazinale de Apa (ABA) Someș-Tisa continua controalele pe linie de gospodarire a apelor la balastierele din județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Nasaud și Salaj.In urma verificarilor realizate pana la momentul actual, la nivelul spațiului hidrografic Someș-Tisa, inspectorii instituției noastre au aplicat 16 amenzi contravenționale, in valoare totala de 905.000 de lei la acest tip de folosințe, conform prevederilor Legii Apelor. Dintre acestea, 8 amenzi contravenționale sunt din perioada iulie – august 2020 ((trei in județul Bistrița-Nasaud, cate doua in județele…