Controale la microfermele din apropierea Lugojului Polițiștii Secției 5 Rurala Belinț și cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor Timiș, impreuna cu reprezentanți din cadrul I.T.M. Timiș și D.S.V.S.A. Timiș, au desfașurat, in perioada 9-10 noiembrie, o acțiune in zona de competența, ce a avut ca scop prevenirea și combaterea activitaților ilegale in domeniul exploatațiilor de animale (microferme). Astfel, au fost controlate 18 microferme și o societate comerciala, iar in urma verificarilor efectuate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 200.000 de lei. Dintre acestea, 4 sancțiuni au fost aplicate… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

