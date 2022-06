Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv relații de munca și securitate și sanatate in munca, in total fiind controlați un numar de 42 de agenți economici, dintre care 24 in domeniul…

- In intervalul 20.05.2022 – 26.05.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca, in total fiind controlați 56 de agenți economici, din care 32 in…

- Continua controale inspectorilor de munca din județul Maramureș, in intervalul 13.05.2022 – 19.05.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș desfașurand acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat, in ultima saptamana, acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca, in total fiind controlați un numar de 51 de agenți economici, 28 in domeniul relațiilor…

- Noi controale și noi amenzi aplicate angajatorilor care nu-și respecta angajații. In perioada 29.04.2022 – 05.05.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat, in prima saptamana din luna aprilie, acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. In total au fost controlați 55 de agenți economici, 36 in domeniul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat, in ultimele zile ale lunii martie, acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. In total au fost controlați 64 de agenți economici, 42 in domeniul…

- Potrivit datelor furnizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș, in intervalul 18.03.2022 – 24.03.2022 au fost desfașurate acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv relații de munca și securitate și sanatate in munca. In total au fost controlați…