Controale în forță făcute de RAR și Poliție. Se dau amenzi în TOATĂ țara Directorul RAR nu a dat detalii in ceea ce priveste tematicile controlalelor, insa sursele Capital spun ca ar fi vorba mai ales despre relatia intre firmele de asigurare si service-uri. Unul dintre subiecte este masura in care service-urile respecta solutia tehnica propusa de catre asiguratori. Acesta este, de altfel, unul dintre punctele cele mai tensionate in relatia dintre firmele de asigurare si unitatile reparatoare. Asiguratorii insista pe solutiile tehnice mai ieftine si evita pe cat posibil inlocuirea completa a pieselor, in timp ce service-urile ar prefera inlocuirile, deoarece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

