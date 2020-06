Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25-29 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, cu sprijinul specialistilor silvici din cadrul Garzii Forestiere Focsani si ai ocoalelor silvice de regim au desfasurat o actiune cu privire la respectarea prevederilor legale in domeniul silvic, pe raza judetului…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, au fost constatate 8 infractiuni, au fost aplicate 21 de sanctiuni si au fost confiscați 35 mc material lemnos,…

- Polițiștii din Alba, specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu silvicultorii au continuat controalele la societațile comerciale care exploateaza și comercializeaza material lemnos. In ultimele doua zile au fost confiscați 463 de metri cubi de material lemnos și au fost aplicate amenzi…

- In ultima informare de presa a Grupului de Comunicare Strategica, se afla doua noi decese cauzate de coronavirus ale unor persoane din Vrancea. Este vorba despre un barbat de 77 ani, internat la Spitalul Municipal de Urgența Adjud și de o femeie de 84 ani, internata inițial la Spitalul Județean de Urgența…

- Comunicat de presa Avand in vedere ca au fost primite o serie de intrebari pentru lamurirea unor situații legate de masurile luate prin Ordonanțele Militare emise pana in prezent, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material prin care vor fi acoperite cu raspunsuri documentate…

- Continua verificarile la domiciliile persoanelor aflate in autoizolare, precum și pentru respectarea restricțiilor de circulație In contextul raspandirii la nivel național a infecției cu virusul “CORONAVIRUS SARS-CoV-2” autoritațile continua efectuarea de verificari in teren la adresele persoanelor…

