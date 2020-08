Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla impreuna cu cei de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au actionat la sfarșitul saptamanii in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID 19, prevenirea comiterii de fapte antisociale, metinerea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea…

- In perioada 7-9 august, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla impreuna cu cei de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au actionat in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID 19, prevenirea comiterii de fapte antisociale, metinerea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au acționat intre 22-24 iulie pe raza localitații, mai ales pentru prevenirea raspandirii virusului COVID 19, fiind desfașurate de asemenea activitați cu scopul combaterii faptelor antisociale, in vederea asigurarii unui climat optim de siguranța publica.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla și ai Secției 7 Poliție Rurala Gherla, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, a Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și a Inspectoratului de Jandarmi Cluj, au desfașurat marți, 21 iulie, o acțiune cu efective…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de luni, o serie de controale pentru prevenirea furturilor de biciclete.”La data de 20 iulia a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 5 Poliție, au organizat activitați in vederea prevenirii și combaterii furturilor de biciclete”,…

- Politistii au aplicat 21 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 5.500 lei, pentru neportul sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie in mijlocul de transport in comun.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla si a Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat actiuni concentrate pe intrega zona de competenta. Intre 26-28 iunie s-a actionat pentru prevenirea raspandirii virusului COVID 19, creșterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea comiterii faptelor…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de acțiuni pentru prevenirea infracțiunilor de inselaciune savarșite prin metoda “Accidentul”.”Ieri, 13 mai, a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție au desfașurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor…