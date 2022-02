Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii ANPC au controlat in intervalul 6 - 21 ianuarie peste 250 de furnizori de gaz si de energie electrica, inclusiv puncte de lucru, la aproape jumatate fiind constatate abateri privind emiterea facturlor. Au fost aplicate 130 de amenzi in valoare de 2,6 milioane de lei. In acelasi interval,…

- Guvernul va adopta, astazi, o ordonanța prin care prețurile facturilor la curent și gaze vor fi plafonate. Astfel, de la 1 februarie consumatorii ar urma sa plateasa mai puțin. De asemenea, furnizorii de energie care nu respecta legea și emit facturi umflate sau nu aplica reducerilor destinate populației,…

- Amenzi in valoare de 645.000 lei a aplicat Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) in urma controalelor facute la inceputul acestui an la cele 72 de furnizori de energie, fiind aplicate și patru propuneri de incetare a practicilor comerciale incorecte in raport cu consumatorii și…

- In tot acest scandal al facturilor uriașe, e clar consumatorii sunt cei mai afectați și cei mai vulnerabili in fața giganților care abia se sperie de amenzi. ANPC, amenzi de aproape 40.000 de euro Desigur ca legea compensației și cea a plafonarii au fost de fapt praf in ochi, iar consumatorii nu au…

- Facturile la gaze și energie electrica au crescut substanțial in ultimele luni, pentru unii consumatori cu 20-30%, pentru alții s-au dublat, iar in cazuri excepționale au crescut și de 4-5 ori. Asta deși, in octombrie s-a adoptat Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Otilia Nuțu, analist…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis ca, in contextul actualei situatii privind facturarea consumului de energie electrica si gaze naturale catre consumatorii persoane fizice, ca urmare a numarului mare de reclamati sosite de la cetateni, precum si a complexitatii…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Mihai Culeafa, a anuntat ca in ultima saptamana au fost controlati 37 de furnizori de energie electrica si gaze, constatandu-se faptul ca doi operatori au emis facturi pe luna noiembrie fara a aplica plafonarea sau compensarea preturilor.…

- Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile de electricitate…