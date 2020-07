Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT și Poliția Romana au efectuat controale ample pe litoral, in acest weekend. In cadrul unei acțiuni desfașurate in weekend in stațiunea Vama Veche, polițiștii au prins 15 persoane care dețineau droguri. In aceste cazuri au fost deschise dosare penale pentru trafic și consum de droguri, conform…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au prins in flagrant 12 persoane, in Vama Veche, care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc. Lor le-au fost deschise dosare penale. Polițiștii din cadrul...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT, au efectuat cercetari intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc și au descoperit peste 1.300 de comprimate de ecstasy. Un barbat a fost reținut in acest caz, informeaza Poliția Romana, anunța MEDIAFAX.Polițiștii…

- Polițiștii de la Secția Rurala Pojorata au continuat vineri, 22 mai, acțiunea de verificare a unei societați din domeniul forestier din comuna Sadova, dupa ce anterior, pe 13 mai, au tras pe dreapta o autoutilitara cu remorca ce transporta lemn a societații respective și au rezultat mai multe ...

- Politistii au confiscat sau ridicat in vederea confiscarii ori stabilirii provenientei, in ultima saptamana, aproximativ 2.800 de metri cubi de material lemnos, in urma a 1.120 de controale efectuate pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos. "In perioada 15-21 mai, politistii de ordine…

- In perioada 15 21 mai 2020, politistii de ordine publica au efectuat controale pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos. In urma neregurilor constatate, au fost aplicate 281 de sanctiuni contraventionale la Legea 171 2010, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, in valoare…

- Polițiștii au prins in flagrant delict 150 de persoane, care comiteau infracțiuni sau la scurt timp dupa aceea. Au fost verificate peste 35.900 de persoane, fata de care s-a dispus izolarea sau carantina, transmite Poliția Romana. Aproape 14.000 de politisti au participat, vineri, in misiuni de menținere…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, la finalul satpamanii trecute, o serie de acțiuni pentru prevenirea delictelor silvice.”In perioada 10 – 13 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica și specialiști din domeniul silvic au acționat in…