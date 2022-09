Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni impreuna cu inspectorii antifrauda au efectuat, ieri, o razie intr-un centru comercial din Capitala, pentru combaterea evaziunii fiscale.Polițiștii de investigare a criminalitații economice au indisponibilizat 1.588 de produse (imbracaminte, incalțaminte și produse de papetarie),…

- Astazi, are loc o razie a politistilor si inspectorilor antifrauda pentru combaterea evaziunii fiscale, fraudelor vamele si comertului cu produse contrafacute intr-un complex comercial din capitala. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al…

- Astazi, 22 august, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu cei ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 2 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in cooperare…

- Garda de Mediu a prezentat, marti, printr-un comunicat de presa, bilantul actiunilor de control desfasurate pe litoral. “Pe toata durata varfului de sezon estival, respectiv in perioada 11 iunie – 14 august, Garda Nationala de Mediu a desfasurat o ampla actiune de control in zona statiunilor de pe…

- In virtutea misiunii de combatere a evaziunii fiscale, Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin Direcția Generala Antifrauda Fiscala a demarat astazi, 11 august 2022, impreuna cu partenerii noștri de la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București și Inspectoratul de Poliție Județean…

- Controale ale inspectorilor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in depozitele de legume si fructe din Bucuresti si judetele Ilfov si Dambovita. Din cauza neregulilor descoperite, au fost aplicate 54…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au aplicat, in urma controalelor derulate in depozitele de legume si fructe din Bucuresti si judetele Ilfov si Dambovita, 54 de amenzi contraventionale, in suma totala…