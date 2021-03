Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate preventiv, una este sub arest la domiciliu si doua sub control judiciar pentru furt calificat, dupa ce in noaptea de 4/5 martie au dat o spargere la o casa de amanet, informeaza Politia Capitalei. "In aceasta dimineata, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Politistii din Bucuresti fac, joi, perchezitii intr-un dosar de delapidare. Un casier de la Academia Romana este suspectat ca si-a insusit din casieria institutiei 3,1 milioane de lei. Suma era justificata prin plati fictive catre persoane decedate, ca indemnizatie de merit, informeaza news.ro . Politisti…

- Politia Capitalei a informat ca, in cursul zilei de luni, politistii Sectiei 19 s-au sesizat din oficiu cu privire la un eveniment in desfasurare, intr-o locuinta situata in zona de competenta."Astazi, 01 martie 2021, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 Politie s-a sesizat…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, fac mai multe percheziții, marți dimineața, in București, Ilfov și Tulcea intr-un dosar…

- Un barbat este cautat de polițiști dupa ce, luni, a intrat in sediul unei banci din Sectorul 5 al Capitalei si a amenintat cu pistolul casierul unei banci, caruia i-a cerut toti banii pe care ii avea la birou. Angajatul nu s-a conformat cerințelor, iar individul a parasit sediul instituției.Individul…

- Politistii fac miercuri dimineata pderchezitii la o adresa din Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala prin achizitii fictive de piese auto, prejudiciul fiind de 1 milion de lei. ”La data de 27 ianuarie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul…