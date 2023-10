Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare DJ691: largire la 4 benzi a sectoarelor : km 2+725 (sens giratoriu) –Centura Timisoara si Centura Timisoara –Autostrada A1 (km 12+975)”, comunele Dumbravita…

- 2,7 miliarde de euro a primit ieri Romania din partea Comisiei Europene, in urma cererii de plata II, din cadrul Programului National de Redresare si Reziliența (PNRR), anunța deputatul PNL, Tudor Polak. ”Sunt fonduri care vin in completarea primei transe de fonduri europene care au intrat in țara…

- Liceul Tehnologic Nr. 2 „Voievodul Mircea” din Targoviște intra intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, ce va conduce la o reducere a consumului anual specific de energie de cel puțin 50%.Este cel mai mare proiect accesat de administrația locala targovișteana pe capitolul infrastructura…

- Municipiul Turda se afla in plin proces de modernizare, iar schimbarile majore care au loc in oraș nu au trecut neobservate. Cu toate ca mulți locuitori se confrunta cu disconfortul cauzat de șantierul zgomotos și aglomerația din trafic, un lucru este sigur: Turda va fi transformata intr-un oraș modern,…

- Viitorul centru cultural al Clujului, ce urmeaza sa fie realizat pe Bdul 21 Decembrie 1989, va fi finalizat in integralitate pana in iunie 2025. Proiectul cultural a fost aprobat in Consiliul Local

- Una dintre cele mai tranzitate rute din județul Dambovița va avea, in maxim 4 ani, o noua infațișare, DN 71.Vestea a fost data de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor de modernizare a DN 71, sectorul Targoviște – Sinaia! Proiectul…

- Primaria Targoviște a dat startul lucrarilor de reabilitare și la Școala Gimnaziala „Radu cel Mare” din Targoviște. Este vorba de o investiție de peste 8 milioane de lei, finanțata prin PNRR. Este primul din cele 21 de proiecte ale administrației targoviștene aprobate in PNRR, pentru care se a ordinul…

- Anunt public CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistrița-Tarpiu, jud. BN, tronsonul km 2+728 – 6+280”, amplasat in municipiul Bistrita, DJ 173B, intravilan…