Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice vor primi o notificare de conformare inainte de a face parte dintr-o inspecție fiscala, un ordin ANAF - de punere in aplicare a noilor modificari la Codul de procedura fiscala (OUG 188/2022) - fiind publicat in Monitorul oficial.

- Schimbari majore la eșalonarea datoriilor la stat. O parte din taxe și accize NU mai pot fi amanate, dobanzile se dubleaza Guvernul a adoptat miercuri un proiect de ordonanța de urgența elaborat de Ministerul Finanțelor prin care schimba regulile privind eșalonarea datoriilor la stat. Datoriile din…

- Noi reguli pentru cei cu datorii la stat: Situațiile in care eșalonarea la plata va fi exclusa. Crește dobanda pentru intarzieri Regulile privind eșalonarea datoriilor la stat se schimba. Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri un proiect de ordonanța de urgența elaborat de Ministerul Finanțelor…

- Pagubiții și clienții Euroins au transmis peste 30.500 de solicitari la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) privind cereri de plata de daune ori restituiri de prima, dar pana la acest moment Fondul a inregistrat oficial puțin peste 10.100 de astfel de cereri.

- Incepand cu 1 aprilie 2023 valoarea diurnei zilnice acordata personalului din instituțiile publice pentru delegare/detașare in alta localitate este in valoare de 23 lei, potrivit unui ordin al Ministrului Finanțelor (1235/2023), analizat de consultantul fiscal Adrian Bența.

- Incendiile de vegetație uscata sunt tot mai dese in Tulcea. Localnicii au dat foc la terenuri pentru pregatirea lucrarilor de primavara insa flacarile s-au extins și la locuințe, provocand pagube materiale și chiar decese.

- Expunerea totala a Allianz-Tiriac, adica valoarea maxima a despagubirilor de achitat in contul politelor de asigurare de proprietate din portofoliul propriu, in cazul unui cutremur cu o magnitudine de 7,9 grade pe scara Richter, este de aproximativ 815 milioane de euro, potrivit celei mai recente reevaluari,…

- Romanii care au primit facturi intarziate de la furnizorii de energie electrica le vor putea plati in rate, potrivit Ordinului Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicat in Monitorul Oficial. Astfel, furnizorul va fi obligat sa eșaloneze la plata sumele datorate de client pe…