- Rusia este „interesata” sa puna capat conflictului din Ucraina „cat mai curand posibil”, a declarat luni, 17 aprilie, ministrul de externe Serghei Lavrov, in timpul unei conferinte de presa cu ministrul brazilian de externe Mauro Vieira, la Brazilia, relateaza CNN . Lavrov, unul dintre propagandiștii…

- Administrația Statelor Unite acuza Brazilia ca susține propaganda Rusiei impotriva Ucrainei, iar acest mesaj al SUA vine exact in momentul in care președintele Iohannis este in Brazilia. Cu alte cuvinte, șeful statului roman este intr-o poziție delicata, fiind nevoit sa interacționeze cu șeful statului…

- Casa Alba a criticat puternic Brazilia luni, dupa ce presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a acuzat in weekend Statele Unite ca prelungesc conflictul din Ucraina, dupa o calatorie in Emiratele Arabe Unite si China, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat, sambata, ca Statele Unite ar trebui sa inceteze "sa incurajeze razboiul" din Ucraina si sa inceapa sa vorbeasca despre pace, relateaza AFP. "SUA trebuie sa inceteze sa incurajeze razboiul si sa inceapa sa vorbeasca despre pace. Uniunea Europeana…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat vineri, 7 aprilie, ca Ucraina ”nu face comert cu teritoriile sale”, ca raspuns la sugestia presedintelui Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, ca aceasta tara sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului ,…

- Statele Unite au respins miercuri plangerile Rusiei, care a criticat anuntul privind livrarea Ucrainei de munitie care contine uraniu saracit de catre Marea Britanie, transmite AFP, citat de Agerpres.Moscova a considerat ca aceasta ar reprezenta o agravare serioasa a conflictului si a amenintat cu…

- UPDATE, ora 12:08: Președintele SUA, Joe Biden, care are programata o vizita in Polonia, s-a deplasat, neanunțat, in Ucraina, pentru a avea o vizita la Kiev cu Volodimir Zelenski. Casa Alba anunța ca Biden nu are in plan o vizita in Ucraina. Este alerta de atacuri aeriene in Ucraina. De menționat ca,…

- Statele Unite nu au nicio confirmare independenta a declarațiilor privind incercarea Rusiei de a organiza o lovitura de stat in Moldova, dar nu au nicio indoiala ca Kremlinul are o astfel de dorința. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa…