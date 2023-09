Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva Ucrainei impotriva fortelor rusesti va continua si dupa debutul vremii reci si umede de la sfarsitul acestui an, a declarat seful serviciilor de informatii de la Kiev, Kyrylo Budanov. Ucraina a lansat in aceasta vara o contraofensiva ce a inregistrat progrese in ultimele saptamani, dar…

- Selectionata de fotbal Under-20 a Romaniei s-a impus cu 2-0 in fața Cehiei, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Targoviste, in primul meci din noul sezon al turneului U20 Elite League. La primul meci sub comanda noului selectioner Costin Curelea, tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Eduard Radaslavescu,…

- OPPO a confirmat in sfarsit ca va anunta telefonul pliabil Find N3 Flip pe data de 29 de august, dupa o sumedenie de scapari si zvonuri. Debutul se va petrece in China si alaturi de telefon va sos si ceasul OPPO Watch 4 Pro. Compania a dezvaluit si cateva dintre dotarile telefonului, in vreme ce restul…

- Salvamarii au ajuns sa se lupte corp la corp cu turiștii și sa cheme poliția in ajutor, ca sa ii impiedice pe oamenii veniți in vacanța, sa faca baie in valurile care ajung la doi metri, la mal.

- Rangers a pierdut surprinzator, in prima etapa a noii ediții de campionat din Scoția, in deplasare, contra celor de la Kilmarnock, cu scorul de 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bradley Lyons, capitanul lui Kilmarnock, in minutul 65. Kilmarnock, formație care a incheiat pe locul al 10 (din…

- Lionel Messi a fost anunțat oficial sambata de catre noul sau club, Inter Miami, iar duminica urmeaza prezentarea oficiala. Pe teren insa, lucrurile stau tot mai prost pentru echipa din MLS.

- Actorul american Jon Hamm, protagonistul serialului „Mad Men", s-a casatorit cu logodnica sa, actrita Anna Osceola, informeaza site-ul revistei People. Nunta celor doi actori, care au jucat impreuna atat in serialul „Mad Men", cat si in filmul „Confess, Fletch", a avut loc sambata, potrivit tabloidului…

- Razboi in Ucraina, ziua 475. Contraofensiva Ucrainei ar putea dura cateva luni, a afirmat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, exprimand speranta ca succesul operatiunilor ucrainene va aduce negocieri pentru oprirea conflictului militar izbuc