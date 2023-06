Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat joi, 22 iunie, ca fortele ucrainene si-au redus operatiunile din sudul si estul Ucrainei si se ”regrupeaza” dupa ce au suferit pierderi in contraofensiva lor, relateaza Agerpres . ”Dupa ce a condus activ ostilitatile in ultimele saisprezece zile, suferind pierderi semnificative, inamicul…

- Fortele ucrainene au avansat in ultimele 24 de ore intre 200 si 1.100 de metri pe mai multe portiuni ale frontului din Bahmut (Donetk), a anuntat miercuri ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, insistand ca Kievul a trecut la actiuni ofensive in zona acestui oras din estul Ucrainei,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a condamnat cu fermitate distrugerea barajului hidrocentralei Kakhovka din regiunea Herson, Ucraina , aruncat in aer in dimineața devreme a zilei de 6 iunie. „Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kakhovka in aceasta dimineața. Viziunea Rusiei asupra…

- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters. ”Credem cu tarie ca vom reusi. /…/ Nu stiu cat timp va dura.…

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Zelenski a rabufnit dupa ce Rusia a preluat presedintia Consiliului de Securitate al ONU: Teroristii trebuie sa fie trasi la raspundere si sa nu prezideze nicaieri.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca este absurd faptul ca Rusia a preluat presedintia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut marti in revista unitatile fortelor de securitate ucrainene care protejeaza frontiera cu Rusia in provincia Sumi din nord-estul Ucrainei, a informat intr-un comunicat biroul sefului statului, transmite EFE.

- UPDATE 7:00 - Pe 26 martie, Forțele de Aparare ale Ucrainei au respins peste 60 de atacuri inamice, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.UPDATE 6:20 -Zelenski: Lumea trebuie sa auda la fel de intens ca anul trecut ca agresiunea impotriva Ucrainei continuaPresedintele Ucrainei, Volodimir…