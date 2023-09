Ucraina a lansat o contraofesniva in iunie, cu obiectivul de a recuceri teritoiile ucrainene ocupate de catre Rusia, dupa ce a primit armament din Occident si a format noi batalioane. ”Stiu ca unii observatori sustin ca aceasta ofensiva a esuat. Ea nu a esuat”, declara generalul intr-un interviu acordat CNN. ”Aceasta ofensiva, in pofida faptului ca este mai lenta decat s-a prevazut, a ramas constanta”, estimeaza el. Ucrainenii dispun in continuare de o ”importanta forta de atac”, apreciaza Milley. Generalul american recunoaste insa ca ”va fi nevoie de mult timp” pentru a se atinge obiectivul presedintelui…