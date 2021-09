Contract uriaş pentru apă şi canalizare în sudul Iaşului Este a patra procedura de licitatie de acest fel, cea mai mare de pana acum, lansata de ApaVital in tot atatea luni ApaVital a scos la licitatie cel mai mare contract de pana acum, in cadrul uriasului proiect de peste jumatate de miliard de euro aprobat la inceputul anului prin Programul Operational Infrastructura Mare. Este al patrulea dintre cele 14 contracte de lucrari, cu o valoare insumata de peste 400 de milioane de euro. Ultimul contract lansat in procedura de licitatie de la o valoare estimata de 184,77 milioane de lei se refera la extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

