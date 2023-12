Contract de publicitate încheiat cu o publicație inexistentă la CJ Buzău Intr-o mișcare care a șocat opinia publica, Consiliul Județean Buzau a fost implicat intr-un scandal major dupa ce s-a descoperit ca a incheiat un contract de publicitate cu o publicație care nu exista. Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat un contract de publicitate la inceputul lunii iulie 2023, cu o publicație care, pana in prezent, nu a fost inființata. Contractul a fost semnat fara a se face o verificare a istoricului publicației, iar surprinzator, acesta a fost incheiat inainte ca site-ul de știri online din Buzau sa fie creat. Aparent, nicio masura de precauție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

