Stiri pe aceeasi tema

- In data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG, contractul de lucrari „Proiectare si execuție uscator de namol și valorificarea energetica a namolului” in valoare de 51.767.642,50 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional…

- Șeful Elcen, raspuns pentru primarul Fritz: “Noi ne-am facut temele inca din vara”. Elcen iese din insolvența, dar “strange” din nou datorii ale Termoenergetica “ELCEN a inceput negocierile cu Romgaz inca din luna iulie 2021 in vederea stabilirii prețului de furnizare a gazelor pentru anul gazier 1…

- Fostul primar al Timișoara, Dominic Fritz, spune despre edili USR ai Timișoarei și Sectorului 1, Dominic Fritz respectiv Clotilde Armand, „au adus infernul”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Imediat dupa investirea in functie, prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a avut discutii cu primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, dar si cu conducerea Ministerului Energiei. “Pe langa pretul gazelor naturale…

- Prefectul Mihai Ritivoiu a purtat discutii cu primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Județean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, cu conducerea Ministerului Energiei, avand și o intalnire cu reprezentantii societatii care gestioneaza insolventa Colterm. In dorința…

- Fostul primar al municipiului Timisoara Nicolae Robu il contrazice pe actualul edil Dominic Fritz, sustinand ca acesta a mintit cand a sustinut ca are de platit peste 50 milioane lei, facturi catre furnizorul de gaz, datand din 2014, potrivit news.ro. Robu anunta ca va prezenta documente si…

- Geaba l-au acuzat adversarii politici ca nu are domiciliul in Timișoara și ca astfel n-ar avea dreptul sa ne fie edil. Cand a venit primar al Timișoarei, Dominic Fritz a fost pus in fața unei mari dileme. Sa fie neamț pana la capat și sa incerce sa ne invețe și pe noi nemțește sau sa ... The post Romanizarea…

- In 2021, Aquatim a recepționat lucrari de peste 2,7 milioane de euro, iar in curs de recepție sunt altele in valoare de 2,4 milioane de euro, care includ o instalație de deshidratare a namolului la stația de epurare din Timișoara, precum și extinderi de rețele și reparații in Timișoara și in județ.…