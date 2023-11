Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Luna, Aurel Giurgiu, a semnat azi contractul prin care comuna a primit 8.599.777,89 lei de la Ministerul Dezvoltarii, pentru asfaltare drumuri. ”La Ministerul Dezvoltarii, impreuna cu d-l Ministru Adrian -Ioan Vestea, am semnat Contractul de finanțare ”Modernizare drumuri de interes…

- Exim SUA a aprobat o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii de inginerie si fezabilitate pentru pregatirea constructiei unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Exim SUA a aprobat in unanimitate o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii…

- Exim SUA a aprobat o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii de inginerie si fezabilitate pentru pregatirea constructiei unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat luni seara ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook."Am inceput cu energie buna saptamana. Vestile…

- Marți, la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, și Jonathan Wilkinson, ministrul canadian al energiei și resurselor naturale, au facut anunțul potrivit caruia Canada poate sa susțina cu pana la 3 miliarde de dolari finanțarea dezvoltarii proiectelor nucleare de catre Nuclearelectrica,…

- Guvernul Canadei vrea sa puna la dispoziția Romaniei 2,23 miliarde dolari americani pentru finanțarea noilor reactoare nucleare CANDU (Unitațile 3 și 4) de la Cernavoda. Partea canadiana a anunțat ca poate sa susțina cu pana la 3 miliarde de dolari finanțarea dezvoltarii proiectelor nucleare de catre…

- Philip Morris International anunța o investiție de 3 milioane de dolari in Republica Moldova. Contractul a fost semnat la finalul lunii august, iar procesul de producție urmeaza sa inceapa chiar din acest an. Compania urmeaza sa investeasca in echipamente specializate pentru fabrica „Tutun-CTC”,…

- Evergent Investments, din Bacau, a depașit pragului de jumatate de miliard de euro al activelor administrate la 30 iunie (o creștere cu 2,5% fața de 30 iunie 2022) și iși consolideaza poziția financiara dupa ce a generat un rezultat net de 47,7 milioane de euro, compus din profit net de 26,2 milioane…