Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile mai au de distribuit aproximativ 1,3 milioane de carduri pentru alimente. Declarația a fost facuta de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Luni se incarca urmatoarele 350.000 de carduri, a mai spus ministrul. El a precizat ca e important ca oamenii sa stie ca nu…

- Distribuția cardurilor cu voucherele de 250 de lei pentru alimente și mese calde va incepe din 13 iunie, a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Boloș a spus ca procesul de emitere a cardurilor a inceput, urmeaza distribuția cardurilor, din 13 iunie, iar ulterior…

- Numarul de posturi aferente Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condus de Marcel Boloș, va crește de la 1407 la 1943 de posturi (exclusiv demnitarii și cabinetele aferente demnitarilor) și va fi majorat numarul de secretari de stat de la 5 la 8 posturi, iar numarul de secretari…

- Guvernul a adoptat ordonanța care prevede acordarea voucherelor pentru romanii cu venituri mici, insa nu toti romanii vor primi pana la 1 iunie. Decizia a fost luata dupa multe discuții in contradictoriu chiar intre membrii coaliției. Cardurile vor ajunge la romani prin posta, insa nu toți le vor primi…

- Vouchere pentru alimente. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri, ca proiectul voucherelor pentru populatie e pe circuitul de avizare, iar valoarea totala a acestui program este de 3,1 miliarde lei. 2,8 milioane de persoane vor beneficia de acest sprijin. Ministrul…

- Ministrul Investitiilor, Marcel Bolos a prezentat, vineri, dupa sedinta de Guvern, masura adoptata privind acordarea de granturi pentru capital de lucru, pentru patru domenii mari din economie, industria alimentara, acvacultura, piscicultura si agricultura. El a aratat ca valoarea totala a acestor granturi…

- Liderii PNL au stabilit in Biroul Executiv cine este propunerea partidului pentru funcția de judecator la Curtea Constituționala. Aceasta Iulia Scantei, presedintele Comisiei Juridice din Senat. Totodata, in Biroul Executiv al Partidului Național Liberal s-a decis joi și nominalizarea, in unanimitate,…

- Iulia Scantei, presedintele Comisiei Juridice din Senat, este propunerea PNL pentru funcția de judecator la Curtea Constituționala. Iulia Scantei are 45 ani, este senator și președintele Comisiei Juridice, cu 22 de ani vechime in profesie juridica. Este absolventa a Facultații de Drept, Universitatea…