Contoarele inteligente - o tehnologie pentru viitor Odata cu adoptarea generalizata a tehnologiei contoarelor inteligente, rețelele de distribuție a energiei electrice vor putea ajunge, și in Romania, la nivelul de digitalizare inregistrat de țarile mai avansate din domeniu. In prezent, rata de penetrare a acestora este inca scazuta la noi in țara. Cele trei filiale de distribuție ale grupului Enel Romania, pionier in domeniu, au instalat contoare inteligente la aproximativ un sfert dintre clienții lor, fiind cele mai avansate companii din domeniu in privința adoptarii tehnologiei la nivel local. Investițiile Enel vor continua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a prezentat monitorizarea comportamentului soferilor drept unul din beneficiile aplicatiilor Internet of Things (aplicatii IT cu beneficii in viata de zi cu zi, n.r.) oferite de Vodafone, subliniind ca jumatate din veniturile totale produse de industria IT in anul 2024 va fi adusa de sectorul…

- Un studiu desfașurat in 2018 de catre compania Dell Technologies in parteneriat cu IFTF (Institute for the Future), in 42 de țari, a scos la iveala preocuparea managerilor din mediile de afaceri referitoare la accesul companiei la cele mai noi tehnologii. Astfel, 78% dintre aceștia atesta ca eforturile…

- Un studiu desfașurat in 2018 de catre compania Dell Technologies in parteneriat cu IFTF (Institute for the Future), in 42 de țari, a scos la iveala preocuparea managerilor din mediile de afaceri referitoare la accesul companiei la cele mai noi tehnologii. Astfel, 78% dintre aceștia atesta ca eforturile…

- Agricultura si IT-ul sunt principalele segmente care pot atrage noile tehnologii in Romania, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Adrian Negrescu, director general al companiei de consultanta Frames."Din sondajul pe care l-am facut se pune foarte mare accent pe agricultura. Romania are din…

- Intr-un sat din judetul Alba a fost inaugurata o scoala inteligenta, cea mai moderna din tara. Aici, elevii invata pe tablete, au laboratoare virtuale, iar lectiile sunt transmise in direct, pe internet. Parintii au venit de la oras sa-si aduca aici copiii. Cautate sunt insa in continuare si scolile…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Producatorii asiatici de baterii pentru mașini electrice sunt la mare cautare printre constructorii care doresc sa-și electrifice modelele din gama. Companii precum BYD, CATL, LG Chem sau Panasonic se numara printre cei mai importanți furnizori din domeniu, avand deja contracte cu Tesla, BMW, Toyota,…

- Seria IFP70 imbunatateste colaborarea si comunicarea in companie, optimizand astfel productivitatea si beneficiaza totodata de certificare Microsoft Azure IoT ViewSonic Corp, lider global pe piata solutiilor de afisare, a lansat o noua tabla interactiva ViewBoard, destinata colaborarii la locul de munca.…