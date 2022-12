Contoare inteligente pe banii românilor Contoarele inteligente devin obligatorii in Romania, termenul de montare la nivelul intregii țari fiind finele anului 2028. Daca pana acum nu plateau nicio taxa, pe viitor lucrurile se schimba radical, potrivit unei legi implementate de Guvern. Pana in prezent, au fost montate doua milioane de contoare dintr-un total de noua milioane ce trebuie atins in urmatorii șae ani. Contorul inteligent este un dispozitiv care funcționeaza la adevarata capacitate numai cand este integrat intr-un sistem de masurare inteligenta. Alaturi de alte contoare, el transmite informații catre un concentrator de date,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

