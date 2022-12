Conducatorul Manastirii Pesterilor din Kiev (Pecerska Lavra), mitropolitul Pavel Lebed, l-a acuzat pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca face presiuni asupra crestinilor ortodocsi. El spune ca directorul muzeului le-a transmis la 26 decembrie ca nu li se va mai permite sa tina slujbe in bisericile complexului, a relatat ieri DPA, preluata de Agerpres. „Ne-am saturat ca dusmanul sa loveasca in poporul nostru, ne-am saturat de suferinta si durere cand oamenii mor de foame in frig si fara lumina”, a declarat Lebed intr-un mesaj video adresat presedintelui. Zelenski a interzis organizatiile…