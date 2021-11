Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 25-30 octombrie, intervalul orar 7.30 – 16.00, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul rural, din zonele prezentate in programul de mai jos. Programul dupa care se colecteaza deșeurile in mediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Programul saptamanii 11-16 octombrie 2021 pentru spalarea pubelelor de colectare deșeuri reziduale: TIMIȘOARA Luni, 11 octombrie – Strazile DR. IOAN MURESAN 1-109, 2-110, SEPIA, VISINULUI, COSMINULUI (Rebreanu – Ioan Muresan), SALCAMILOR (Ioan Muresan – Rebreanu), DRUBETA 1-59, 2-60 (Independentei –…

- In saptamana 04-09 octombrie 2021, se spala recipientele destinate depozitarii deșeurilor menajere in Timișoara și in unele localitați din zona 1 rural Timișoara. TIMIȘOARA Luni 04 octombrie – Strazile SPLAIUL NICOLAE TITULESCU 12-29 (Dragalina – Nufarul), GHEORGHE POP DE BASESTI, GHEORGHE BARITIU,…

- Retim anunța ca in perioada 13-18 septembrie, se vor spala pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale de catre operatorul de salubrizare. Iata programul din aceasta saptamana: TIMIȘOARA LUNI, 13 SEPTEMBRIE Strazile MIRCEA CEL BATRAN (blocuri), MOISE DOBOSAN, BRUXELLES, THEODOR AMAN, GRIGORE URECHE,…

- ADID (Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș) Timiș a anunțat ca in perioada 30 august – 04 septembrie, se vor spala pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale de catre operatorul de salubrizare in Timișoara și Lugoj. Iata programul, pe zile: Timișoara Luni, 30 august Strazile CRANGULUI,…

- In saptamana 30 august- 04 septembrie, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul urban. De asemenea, se vor colecta și deșeurile reciclabile, din comunele prezentate in programul de mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In saptamana 23-28 august, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul urban. De asemenea, se vor colecta și deșeurile reciclabile, din zonele prezentate in programul de mai jos. In... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pana la finalul lunii octombrie, persoanele care dețin terenuri sau hale ori obiective industrial pe coridorul de expropriere al viitoarei variante de ocolire a orașului vor putea lua parte la intrunirile comisiilor. Ședințele vor avea loc la sediile primariilor Sanmihaiu Roman, Moșnița Noua, Ghiroda,…