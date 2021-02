Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul Constanta a avut parte de un meci extrem de dificil duminica pe terenul celor de la Astra Giurgiu. Elevii lui Mircea Rednic au deschis rapid scorul in minutul 9 prin George Ganea, fiul fostului mare atacant al echipei nationale a Romaniei, Ionel Ganea.Astralii au restabilit egalitatea pe…

- Formatia Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul sustinut, vineri seara, pe teren propriu, in compania echipei FC Arges, in etapa a XX-a a Ligii I. Pentru Universitatea Craiova a marcat Mamut, in minutul 64, in timp ce pentru FC Arges a inscris Malele '68.…

- În minutul 85, scorul partidei de la Arad era 0-0. Finalul de meci avea sa fie unul incredibil: UTA a deschis scorul (Roger 86'), dar reușitele lui Palic (88') și Deslandes (90') au trimis toate punctele celor de la FC Argeș (1-2).

- Universitatea Craiova intalnește sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Viitorul. Partida conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1. Antrenorul formației din Banie, Corneliu Papura, considera ca acest joc va fi unul dificil și deschis oricarui rezultat, dar spera sa-l caștige. Tehnicianul…

- Formatia FC Arges a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Deslandes, in minutul 90+2. FC Botosani: Hankici – Braun (Patache ’46), Harut, Chindris, Holzmann (Tiganasu ’46) – Florescu (Papa ’57),…

- ​Formatia CSU Craiova a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa UTA Arad, în ultimul meci al etapei a XIII-a a Ligii I. În urma acestui rezultat, Craiova ocupa locul 1 în Liga I, cu 31 de puncte, urmata de FCSB, cu 30 de puncte, si de CFR Cluj, cu 27 de puncte.Pentru…

- Poli: Axinte – Onea, Frasinescu, Baxevanos, Busu – Vanzo ("73 - De Iriondo), Breeveld, Passaglia – Popadiuc ("65 - Platini), A. Cristea ("73 - Zajmovic), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu. Arges: Micle – Tofan, Maric,Leca, Musat – Draghici ("46 - Blejdea), Serban, Meza- Colli, Grecu ("59 - Mirica; "88…