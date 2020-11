Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Milano a anunțat arestarea unei femei în vârsta de 39 de ani care a lucrat pentru cardinalul Angelo Becciu, un înalt oficial al Vaticanului care a fost obligat sa își dea demisia luna trecuta în urma unor suspiciuni de deturnare de fonduri, relateaza BBC.Cecilia…

- Debut fulminant pe bursa pentru gigantul online Allegro, denumit și ”Amazonul” polonez. Devine cea mai valoroasa companie listata la Varșovia, dupa ce acțiunile au urcat cu 60% Actiunile companiei poloneze de comert electronic Allegro au urcat luni cu 60%, in cea mai mare oferta publica…

- Cardinalul italian Giovanni Angelo Becciu, a carui demisie a fost anunțata joi de Vatican, a declarat ca a fost forțat sa demisioneze dupa ce papa Francisc l-a acuzat de delapidare dar ca este nevinovat și pregatit sa își dea viața pentru suveranul pontif, relateaza Reuters și agenția italiana…

- Vaticanul si-a reafirmat marti opozitia fata de eutanasie, numind-o un „act de omucidere”, care nu poate fi niciodata justificat sau tolerat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Totodata, Sfantul Scaun afirma ca pacientilor care au ales sa moara prin eutanasie sau sinucidere asistata ar trebui sa…

- Vaticanul și-a reiterat marți opoziția fața de eutanasie, afirmând despre aceasta ca este un „act de omucidere” care nu poate fi justificat sau tolerat niciodat, relateaza Reuters și Wall Street Journal.Un nou document, publicat de Vatican în contextul în care tot…

- Reprezentanta opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va adresa vineri, 4 septembrie, Consiliului de Securitate al ONU, a transmis intr-o declaratie un purtator de cuvant al opozantei, informeaza luni Reuters. Tihanovskaia se va adresa Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite…

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…