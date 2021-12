Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Diana Șoșoaca și jurnalista de la Rai 1, Lucia Goracci, a inceput dupa ce senatoarea s-a razgandit in ceea ce privește interviul. Cand echipa de jurnaliști a vrut sa plece, familia Șoșoaca a incuiat ușa. Senatoarea a spus ca se teme ca echipa din Italia are droguri.

- Publicistul Ion Cristoiu susține ca in scandalul dintre Diana Șoșoaca și jurnaliștii RAI Uno miza este mult mai mare, iar jurnalista Lucia Goracci venise in Romania cu misiunea de a demonstra ca romanii sunt pacostea Europei. Cristoiu il acuza pe Nicolae Ciuca pentru faptul ca, in loc sa apere statul…

- Jurnalista italiana Lucia Goracci de la Rai Uno, alaturi de echipa sa, a fost sechestrata timp de cateva ore de senatoarea Diana Șoșoaca. Jurnalista se afla in biroul de avocatura a lui Șoșoaca, pentru a filma un interviu in cadrul unui material jurnalistic legat de rata scazuta de vaccinare din Romania.

- ”Guvernul Romaniei condamna cu fermitate orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor sau de obstrucționare a dreptului la libera informare a cetațenilor. Libertatea de exprimare, dreptul la opinie și accesul la informații sunt garanții ale unei democratii consolidate și ale funcționarii statului de…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, cu privire la scandalul dintre sotii Sosoaca si jurnalistii italieni, ca partea italiana a cerut ambasadorului Romaniei la Roma informatii referitoare la masurile adoptate, in urma incidentului, iar diplomatul roman a transmis ca „a fost demarata o ancheta de…

- Presa din Italia relateaza pe larg scandalul in care au fost implicați senatoarea Diana Șoșoaca și soțul acesteia, in timp ce o echipa de la Rai Uno a incercat sa ii ia un interviu. Senatoarea „antivaccin” este acuzata ca a atacat și sechestrat echipa de la Rai Uno, iar poliția ca nu i-a protejat pe…

- Jurnalista din Romania care a intermediat interviul echipei Rai Uno din biroul sotului Dianei Sosoaca spune ca tot scandalul a izbucnit din cauza traducerii. Senatoarea s-ar fi laudat, pe un ton amenintator, ca stie si engleza, si italiana.

- Sindicatul jurnaliștilor italieni care lucreaza in RAI, compania radioului și televiziunii publice din aceasta țara, solicita implicarea Guvernului italian și a Uniunii Europene in cazul jurnaliștilor care ar fi fost sechestrați și agresați in biroul senatoarei Diana Șoșoaca. ”Romania trebuie sa-și…