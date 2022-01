Continuă războiul: STB condiționează întâlnirea cu sindicaliștii de reluarea lucrului. Răspunsul sindicaliștilor Razboiul dintre conducerea Societații de Transport București (STB) și sindicaliști continua, luni, in a cincea zi de greva. Consiliul de Administrație al STB condiționeaza o intalnire cu sindicaliștii de reluarea lucrului. Sindicaliștii, in schimb, susțin ca vor relua lucrul doar dupa plecarea directorului general și acuza ca prin condiționarile puse de STB se dovedește ca nu se dorește dezamorsarea conflictului. Sindicatul STB a solicitat, in data de 23 ianuarie, o intalnire cu Consiliul de Administrație al STB. Consiliul de administrație a transmis ulteior disponibilitatea pentru intalnirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

