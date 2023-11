Stiri pe aceeasi tema

- Porsche avertizeaza ca sectorul de lux nu este imun la problemele economiceConstructorul german de automobile sportive Porsche a raportat miercuri rezultate trimestriale in linie cu asteptarile dar a avertizat totusi ca sectorul de lux sufera si el de pe urma costurilor ridicate si a diminuarii increderii…

- Poliția germana a intrat in alerta, in urma unui incident produs la primele ore ale zilei de miercuri. O sinagoga din Berlin a fost atacata cu cocktailuri Molotov, miercuri dimineața, in timp ce incidentele antisemite din capitala Germaniei au crescut, in urma escaladarii violente din Orientul Mijlociu,…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a avertizat, marți, „in mod expres pe Hezbollah și Iran sa nu intervina in conflict”, potrivit Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz a facut, marți, apel la prevenirea unei escaladari in Orientul Mijlociu și a avertizat Hezbollah și Iranul sa nu intervina in conflictul…

- Impulsionata de o transformare rapida in sectorul incalzirii, cererea de gaze naturale a Germaniei pare sa scada cu o treime pana in 2030 și cu inca o treime in urmatorul deceniu, a constatat firma de consultanța Deloitte intr-o analiza a modelelor de cerere pentru combustibilii fosili pana in 2050,…

- Nici macar intreaga populatie a Chinei, de 1,4 miliarde de locuitori, nu ar fi suficienta pentru a umple toate apartamentele goale care exista deja in China, a declarat sambata un fost oficial chinez, in ceea ce constituie o rara opinie critica, exprimata in mod public, fata de criza de pe piata imobiliara…

- De luni de zile, guvernul Suediei a incercat sa minimizeze o criza imobiliara care a redus increderea in statul nordic, repetand un mesaj simplu: In timp ce unele companii au probleme, tara nu le are. Acum, Heimstaden Bostad, un investitor imobiliar de 30 de miliarde de dolari, cu ansambluri de locuinte…

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Turcia a introdus un cost suplimentar de 20% pentru unele importuri de aur, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial, in incercarea de a diminua impactul negativ al importurilor de aur asupra balantei de cont curent, transmite Reuters, relateaza Agerpres.In decizia oficiala se mentioneaza…