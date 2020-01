Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș, pesedistul Calin Dobra, l-a ”ințepat”, aseara, pe Facebook , pe liberalul Nicolae Robu, dupa ce primarul s-a laudat ca a inceput proiectul pentru viitor stadion de 30.000 de locuri. ”Proiectul, prin care incepem construcția noului stadion din Timișoara, a fost…

- Ieri, 14 ianuarie 2020, a fost semnat contractul de finanțare intre firma SPEED TRANS ALPIN SRL și Compania Naționala de Investiții (CNI), pentru reabilitare și modernizare a Așezamantului Cultural al orașului Campeni (Casa de cultura). Contractul are o valoare de aproape 50 de miliarde lei vechi, iar…

- Pompierii vor putea interveni mai repede in situații de urgența, intr-o zona din Timiș. Calin Dobra, președintele CJT, a anunțat ca urmeaza sa se construiasca, cu bani din bugetul propriu al instituției, o noua stație de pompieri in localitatea Carpiniș. Un prim pas important a fost facut deja, dupa…

- Primaria Ramnicu Valcea a depus, la jumatatea lunii decembrie, la Compania Nationala de Investitii (CNI) proiectul ”Reabilitare, modernizare si extindere Sala Sporturilor Traian”. Lucrarile se vor realiza dupa un proiect care sa includa mai multe cerinte: extinderea capacitatii salii prin construirea…

- Spitalul din Jimbolia beneficiaza de aparatura medicala noua, in urma accesarii unei finanțari nerambursabile de la Consiliul Județean Timiș, printr-o schema de minimis. Calin Dobra, președintele CJ Timiș, a fost in vizita la spitalul din Jimbolia. 50.000 euro a primit, prin schema de minimis, spitalul…

- La sediul central al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Pucioasa”.Aplicatia este finantata din Regio (Programul Operational Regional 2014-2020), prin…

- Trei investiții cu fonduri europene in valoare de aproape 9,3 milioane de lei care vizeaza modernizarea infrastructurii școlare se afla in derulare in municipiul Falticeni, a anunțat primarul Gheorghe Catalin Coman. Reabilitarea termica a Școlii Gimnaziale “Ioan Ciurea” Cea mai consistenta in valoare…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 78 de milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții ce vizeaza reabilitarea unor drumuri județene. Este vorba de cofinanțarea unor cheltuieli care nu sunt suportate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, aflat la dispoziția Guvernului. Este vorba…