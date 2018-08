Continua lucrarile la Poarta 1 Constanta pentru resistematizarea rutiera a intregii zone (video)

Primaria Municipiul Constanta continua lucrarile la Poarta 1 cu privire la resistematizarea rutiera a intregii zone.In aceste momente se toarna primul strat de asfalt asa ca ii rugam pe toti participantii la trafic sa manifeste atentie sporita in zona in care se efectueaza lucrarile.Lucrarile se efectueaza in cadrul proiectul de reamenajare pe strada Termele Romane, in zona Poarta 1, unde muncitorii din cadrul Primariei Municipiului Constanta executa, in aceste zile, lucrari de reabilitare a tra ...