Continuă ieftinirea carburanților la Petrom Petrom, liderul pieței carburanților, a ieftinit din nou motorina standard, la doar o zi dupa precedenta scadere de preț. Miercuri, 01 noiembrie, prețul motorinei standard a scazut cu 7 bani pe litru, iar cel al benzinei standard a ramas neschimbat. Potrivit peco-online, prețul benzinei standard la stațiile din Capitala este cuprins intre 6,82 lei și 6,89 lei pe litru, iar cel al motorinei standard, intre 7,47 lei și 7,50 lei. Stația Petrom Vitan, monitorizata de Economedia, afișeaza miercuri 01 noiembrie 2023, un preț de 6,88 lei pentru un litru de benzina standard și unul de 7,49 lei pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

